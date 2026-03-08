Soirée cinéma -courts métrages- à Fors Salle L’Aparté Fors
Salle L’Aparté 22 Rue de la Mairie Fors Deux-Sèvres
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
La Sep de Fors propose cette fois la diffusion de six courts métrages issus des cinq dernières éditions du festival Rêves de court de Benet à la salle de L’Aparté de Fors. .
Salle L’Aparté 22 Rue de la Mairie Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine sep.fors79@gmail.com
