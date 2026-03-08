Soirée cinéma -courts métrages- à Fors Salle L’Aparté Fors

Soirée cinéma -courts métrages- à Fors

Salle L’Aparté 22 Rue de la Mairie Fors Deux-Sèvres

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La Sep de Fors propose cette fois la diffusion de six courts métrages issus des cinq dernières éditions du festival Rêves de court de Benet à la salle de L’Aparté de Fors. .

English : Soirée cinéma -courts métrages- à Fors

