Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès vendredi 26 septembre 2025.

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Soirée autour de deux films en versions étrangères.

– La femme qui en savait trop (VO Farsi) de Nader Saeivar

– Valeur sentimentale (VO Norvégienne) de Joachim Trier

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films.

Soirée autour de deux films en versions étrangères (1er film à 18h30, 2ème film à 21h)

La femme qui en savait trop (VO Farsi) de Nader Saeivar avec Maryam Boubani, Nader Naderpour…

Durée 1h41

En Iran, Tarlan, professeure de danse à la retraite, témoigne d’un meurtre étouffé par les autorités. Face aux pressions, elle doit choisir entre se taire ou se battre pour la justice

Valeur sentimentale (VO Norvégienne) de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård…

Durée 2h14

Après des années d’absence, un père réalisateur revient et propose un rôle à sa fille Nora, qui refuse. Son choix d’une autre actrice ravive tensions et blessures familiales

Buffet offert entre les deux films. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

English :

An evening of two films in foreign versions.

– La femme qui en savait trop (VO Farsi) by Nader Saeivar

– Sentimental Value (VO Norwegian) by Joachim Trier

1st film at 6:30pm and 2nd film at 9pm.

Buffet served between the two films.

German : Soirée Cinéma d’Ailleurs

Abend rund um zwei Filme in ausländischen Fassungen.

– Die Frau, die zu viel wusste (OV Farsi) von Nader Saeivar

– Sentimental Value (OV Norwegisch) von Joachim Trier

erster Film um 18:30 Uhr und zweiter Film um 21:00 Uhr.

Zwischen den beiden Filmen wird ein Buffet angeboten.

Italiano :

Una serata con due film in versione straniera.

– La donna che sapeva troppo (Farsi VO) di Nader Saeivar

– Sentimental Value (norvegese VO) di Joachim Trier

primo film alle 18.30 e secondo film alle 21.00.

Buffet servito tra i due film.

Espanol :

Velada de dos películas en versión extranjera.

– La mujer que sabía demasiado (VO farsi) de Nader Saeivar

– Valor sentimental (VO noruega) de Joachim Trier

1ª película a las 18.30 h y 2ª película a las 21 h.

Buffet entre las dos películas.

L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Coeur de Bastides