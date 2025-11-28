Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès
Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Cinéma d’Ailleurs
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Soirée autour de deux films en versions étrangères.
– Un Poète (VO Espagnole) de Simon Mesa Soto
– Berlinguer, la grande ambition (VO Italienne) de Andrea Segre
1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.
Buffet offert entre les deux films.
Un Poète (VO Espagnole) de Simon Mesa Soto avec Ubeimar Rios
Durée 2h
Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence marquée par les désillusions. Sa rencontre avec une adolescente d’un milieu populaire possédant un véritable talent d’écriture, va bouleverser le cours de sa vie.
Berlinguer, la grande ambition (VO Italienne) de Andrea Segre avec Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli
Durée 2h02
Italie 1975. Enrico Berlinguer, chef du plus puissant parti communiste d’Occident, défie Moscou et rêve d’une démocratie nouvelle.
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14
English : Soirée Cinéma d’Ailleurs
An evening of two foreign-language films.
– Un Poète (Spanish VO) by Simon Mesa Soto
– Berlinguer, la grande ambition (Italian VO) by Andrea Segre
1st film at 6:30pm and 2nd film at 9pm.
Buffet served between the two films.
German : Soirée Cinéma d’Ailleurs
Abend rund um zwei Filme in ausländischen Fassungen.
– Ein Poet (Spanische OV) von Simon Mesa Soto
– Berlinguer, der große Ehrgeiz (OV Italienisch) von Andrea Segre
erster Film um 18:30 Uhr und zweiter Film um 21:00 Uhr.
Zwischen den beiden Filmen wird ein Buffet angeboten.
Italiano :
Una serata con due film in lingua straniera.
– Un poeta (spagnolo OV) di Simon Mesa Soto
– Berlinguer, la grande ambizione (italiano VO) di Andrea Segre
primo film alle 18.30 e secondo film alle 21.00.
Buffet servito tra i due film.
Espanol : Soirée Cinéma d’Ailleurs
Una velada con dos películas en lengua extranjera.
– Un poeta (VO española) de Simón Mesa Soto
– Berlinguer, la grande ambition (VO italiana) de Andrea Segre
1ª película a las 18.30 h y 2ª película a las 21 h.
Buffet entre las dos películas.
