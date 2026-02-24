Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Soirée autour de2 films en versions étrangères.

ABEL (2024 2h VO Kazakh), film de Elzat Eskendir avec Erlan Toleutai.

ELEONORE DUSE (2025 2h02 VO Italienne) avec Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Merlant, Fanni Wrochna.

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les 2 films.

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

English : Soirée Cinéma d’Ailleurs

An evening of 2 foreign-language films.

ABEL (2024 2h VO Kazakh), film by Elzat Eskendir with Erlan Toleutai.

ELEONORE DUSE (2025 2h02 VO Italian) with Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Merlant, Fanni Wrochna.

1st film at 6.30pm and 2nd film at 9pm.

Buffet served between the 2 films.

