Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Un monde merveilleux et fragile ( 2025 1h50 VO Arabe), film de Elzat Eskendir

Les dimanches (2026 1h58 VO Espagnole), film de Alauda Ruíz de Azúa

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h

Buffet offert entre les 2 films.

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Un monde fragile et merveilleux ( 2025 1h50 VO Arabe), romance de Elzat Eskendir avec Mounia Akl, Hassan Akil, Julia Kassa.

Les dimanches (2026 1h58 VO Espagnole), drame de Alauda Ruíz de Azúa avec Blanca Soroa

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs

An evening of 2 foreign-language films.

Un monde merveilleux et fragile ( 2025 1h50 VO Arabe), film by Elzat Eskendir

Les dimanches (2026 1h58 OV Spanish), film by Alauda Ruíz de Azúa

1st film at 6:30pm and 2nd film at 9pm

Buffet served between the 2 films.

L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Coeur de Bastides