Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Une Jeunesse Indienne (2025 1h59 VO Hindi), drame de Neeraj Ghaywan.

Ce qu’il reste de nous (2025 2h25 VO Multi), drame de Cherien Dabis

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h

Buffet offert entre les 2 films.

Soirée autour de 2 films en versions étrangères.

Une Jeunesse Indienne (2025 1h59 VO Hindi), drame de Neeraj Ghaywan avec Ishaan Khatter, Vishal Jethwa

Dans un village du nord de l’Inde, deux amis d’enfance tentent de passer le concours de police d’État, un métier qui pourrait leur offrir la dignité qu’ils n’osent espérer. Alors qu’ils touchent du doigt leur rêve, le lien précieux qui les unit est menacé par leurs désillusions..

Ce qu’il reste de nous (2025 2h25 VO Multi), drame de Cherien Dabis avec Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri

De 1948 à nos jours, trois générations d’une famille palestinienne portent les espoirs et les blessures d’un peuple. Une fresque où Histoire et intime se rencontrent.

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs

An evening of 2 foreign-language films.

Une Jeunesse Indienne (2025 1h59 VO Hindi), drama by Neeraj Ghaywan.

Ce qu’il reste de nous (2025 2h25 VO Multi), drama by Cherien Dabis

1st film at 6.30pm and 2nd film at 9pm

Buffet served between the 2 films.

L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Bastides