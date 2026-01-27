Soirée Cinéma Délicieux Place de la Victoire Yssingeaux

Soirée Cinéma Délicieux

Place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 19:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

FILM de Eric Besnard (Louise Violet) avec G. Gadebois et I. Carré. Au XVIIIe siècle, un cuisinier trouve le courage au contact d’une jeune femme étonnante de se libérer de sa condition de domestique en créant le premier restaurant.

.

Place de la Victoire Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

English :

FILM by Eric Besnard (Louise Violet) with G. Gadebois and I. Carré. In the 18th century, a cook finds the courage to free himself from his domestic status by creating the first restaurant, in the company of an astonishing young woman.

