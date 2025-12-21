Soirée cinéma Detroit, Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée cinéma Detroit

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Film américain de Kathryn Bigelow (2007). Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.

L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).

Tarifs adhésion association

+ de 18 ans 30€

– de 18 ans 20€

– de 14 ans Gratuit .

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net

English :

American film by Kathryn Bigelow (2007). Summer 1967. The United States experiences an unprecedented wave of riots. The Vietnam War, seen as a neo-colonial intervention, and racial segregation are fuelling the protests.

