Soirée cinéma Detroit, Cloyes-les-Trois-Rivières
Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Début : 2026-01-16 20:30:00
2026-01-16
Film américain de Kathryn Bigelow (2007). Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.
L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).
Tarifs adhésion association
+ de 18 ans 30€
– de 18 ans 20€
– de 14 ans Gratuit .
Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net
English :
American film by Kathryn Bigelow (2007). Summer 1967. The United States experiences an unprecedented wave of riots. The Vietnam War, seen as a neo-colonial intervention, and racial segregation are fuelling the protests.
