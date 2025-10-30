Soirée cinéma d’Halloween Fontenay-le-Marmion
11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-10-30 18:30:00
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Soirée cinéma d’Halloween sur inscription avec apéro participatif
11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41 mediatheque@fontenaylemarmion.fr
English : Soirée cinéma d’Halloween
Halloween movie night, registration required, with an aperitif
German : Soirée cinéma d’Halloween
Halloween-Filmabend auf Anmeldung mit Apéro participatif
Italiano :
Serata cinematografica di Halloween con bevande gratuite (registrazione obbligatoria)
Espanol :
Noche de cine de Halloween con bebidas gratis (inscripción obligatoria)
