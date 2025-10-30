Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée cinéma d’Halloween Fontenay-le-Marmion

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados

Début : 2025-10-30 18:30:00
Soirée cinéma d’Halloween sur inscription avec apéro participatif
11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41  mediatheque@fontenaylemarmion.fr

English : Soirée cinéma d’Halloween

Halloween movie night, registration required, with an aperitif

German : Soirée cinéma d’Halloween

Halloween-Filmabend auf Anmeldung mit Apéro participatif

Italiano :

Serata cinematografica di Halloween con bevande gratuite (registrazione obbligatoria)

Espanol :

Noche de cine de Halloween con bebidas gratis (inscripción obligatoria)

