Soirée cinéma documentaire – Pont-de-Ruan, 3 juin 2025 07:00, Pont-de-Ruan.

Indre-et-Loire

Soirée cinéma documentaire Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-03

Date(s) :

2025-06-03

Projection de films sélectionnés par l’Atelier de programmation de Sans Canal fixe qui se réunit tous les mois à Vaugarni sous la direction Jean-Baptiste Giuliani.

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74 Contactvaugarni@laposte.net

English :

Screening of films selected by the Sans Canal fixe programming workshop, which meets monthly at Vaugarni under the direction of Jean-Baptiste Giuliani.

German :

Vorführung von Filmen, die von der Programmwerkstatt von Sans Canal fixe ausgewählt wurden, die sich monatlich in Vaugarni unter der Leitung von Jean-Baptiste Giuliani trifft.

Italiano :

Proiezione di film selezionati dal laboratorio di programmazione Sans Canal fixe, che si riunisce ogni mese a Vaugarni sotto la direzione di Jean-Baptiste Giuliani.

Espanol :

Proyección de películas seleccionadas por el taller de programación Sans Canal fixe, que se reúne cada mes en Vaugarni bajo la dirección de Jean-Baptiste Giuliani.

