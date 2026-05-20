Désertines

Soirée cinéma en plein air

Théâtre de Verdure Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Ville de Désertines vous donne rendez-vous pour une soirée de cinéma en plein air gratuite et ouverte à tous, dans une ambiance conviviale et estivale.

Film à l’affiche Un p’tit truc en plus .

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Théâtre de Verdure Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The town of Désertines invites you to an evening of free open-air cinema, open to all, in a friendly, summery atmosphere.

Featured film: Un p’tit truc en plus .

L’événement Soirée cinéma en plein air Désertines a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme