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AGENDA · Soliers

Soirée cinéma en plein air Soliers

samedi 29 août 2026 · Soliers

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:45:00
Adresse
Bois de l’An 2000
Ville
14540 Soliers
Département
Calvados
Tarif

Soliers

Soirée cinéma en plein air

Bois de l’An 2000 Soliers Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:45:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

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Bois de l’An 2000 Soliers 14540 Calvados Normandie +33 2 31 15 68 68  communication.soliers@gmail.com

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English : Soirée cinéma en plein air

L’événement Soirée cinéma en plein air Soliers a été mis à jour le 2026-07-16 par Calvados Attractivité

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