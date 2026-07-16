AGENDA · Soliers
Soirée cinéma en plein air Soliers
samedi 29 août 2026 · Soliers
Informations pratiques
Soliers
Soirée cinéma en plein air
Bois de l’An 2000 Soliers Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:45:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
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Bois de l’An 2000 Soliers 14540 Calvados Normandie +33 2 31 15 68 68 communication.soliers@gmail.com
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English : Soirée cinéma en plein air
L’événement Soirée cinéma en plein air Soliers a été mis à jour le 2026-07-16 par Calvados Attractivité