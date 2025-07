Soirée cinéma en plein air Villemandeur

Soirée cinéma en plein air Villemandeur samedi 23 août 2025.

Villemandeur Loiret

2025-08-23 18:30:00

2025-08-23

Une belle soirée estivale vous attend derrière le château ! Dès l’ouverture animations pour les enfants avec sculpture sur ballons et atelier maquillage. Sur place pop-corn et food truck pour régaler petits et grands. Pour finir, le célèbre film Qui veut la peau de Roger Rabbit sera projeté.

Gratuit et sans réservation. .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 16 70

English :

Open-air cinema evening

German :

Kinoabend unter freiem Himmel

Italiano :

Serata di cinema all’aperto

Espanol :

Noche de cine al aire libre

