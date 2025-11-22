Soirée cinéma Encanto Les Champs-Géraux
Soirée cinéma Encanto Les Champs-Géraux samedi 22 novembre 2025.
Soirée cinéma Encanto
Salle polyvalente Les Champs-Géraux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Le RPI Plesder-Les Champs-Géraux est ravi de vous inviter à son événement soirée Ciné pour toute la famille !
Venez vivre la magie du film Disney Encanto dans une ambiance conviviale.
Programme de la Soirée
19h Ouverture des portes et de l’Espace Restauration. Venez profiter de nos hot-dogs, pop-corn, friandises et boissons avant la projection !
20h30 Début de la projection du film Encanto (environ 1h42).
Le nombre de places est limité à 250 personnes. Réservez vite en cliquant sur réserver
Conseil Confort Pensez à apporter votre plaid et un siège pliable (type chilienne) pour profiter d’une séance tout confort !
Nous sommes impatients de vous accueillir pour cette soirée cinéma inoubliable ! .
Salle polyvalente Les Champs-Géraux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 10 43 42
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée cinéma Encanto Les Champs-Géraux a été mis à jour le 2025-11-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme