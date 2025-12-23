SOIRÉE CINÉMA

300 N88 Esclanèdes Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 17:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Le foyer rural organise une soirée cinéma à la salle communale. À l’affiche à 17h30 “Les greemlins” et à 20h30 “Dossier 137” ! Pas de réservations, 5€ la séance, 4€ pour les enfants. Buvette et pop-corn sur place !!

Le foyer rural organise une soirée cinéma à la salle communale. À l’affiche à 17h30 “Les greemlins” et à 20h30 “Dossier 137” ! Pas de réservations, 5€ la séance, 4€ pour les enfants. Buvette et pop-corn sur place !! .

300 N88 Esclanèdes 48230 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural organizes a movie night at the village hall. On the bill at 5:30pm: Les Greemlins and at 8:30pm: Dossier 137 ! No reservations, 5? per session, 4? for children. Refreshments and popcorn on site!

L’événement SOIRÉE CINÉMA Esclanèdes a été mis à jour le 2025-12-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn