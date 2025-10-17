Soirée cinéma et littérature à Cancale Cancale

Soirée cinéma et littérature à Cancale

Cancale

17 octobre 2025, 20:00

17 octobre 2025

L’association littéraire Mots en escale et le Pôle Culturel L’Amérance de Cancale vous invitent à une conférence animée par Hussam Hindi.

Ancien directeur artistique du Festival de Film Britannique de Dinard, fondateur du festival rennais Travelling et du Festival du Film Palestinien de Rennes, Hussam Hindi est reconnu pour son expertise dans le domaine cinématographique. Formateur, conférencier, il nous transmettra avec enthousiasme sa passion pour le cinéma.

Au cours de cette conférence interactive, il nous parlera des mutations inhérentes au passage de l’abstraction des mots à leur représentation sur un écran, analysera leurs différences et nous interrogera sur les conséquences de ces disparités sur les lecteurs et spectateurs.

À l’issue de cette rencontre, une séance ciné-débat débutera à 21h au cinéma Duguesclin de Cancale. Le film Muganga ; Celui qui soigne , réalisé par Marie-Hélène Roux et adapté librement du livre Panzi écrit par les Docteurs D. Mukwege et G-B. Cadière, y sera projeté. .

Rue Docteur et Madame Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 39 43 82

L’événement Soirée cinéma et littérature à Cancale Cancale a été mis à jour le 2025-10-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel