Soirée cinéma François Truffaut Domicile Conjugal Salle Jules FERRY Lauzun

Soirée cinéma François Truffaut Domicile Conjugal

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

L’association Lauzun Ateliers création et découverte vous propose la projection du films de François Truffaut Domicile conjugal. Le film sera diffusé en français avec les sous-titres en anglais. Un moment à partager sans modération ! Buvette sur place. Réservation en ligne.

lauzunateliers@gmail.com

English : Soirée cinéma François Truffaut Domicile Conjugal

The Lauzun Ateliers création et découverte association invites you to a screening of François Truffaut’s film Domicile conjugal. The film will be shown in French with English subtitles. A moment to be shared without moderation! Refreshments on site. Book online.

