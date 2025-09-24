Soirée cinéma François Truffaut Salle Jules FERRY Lauzun

Soirée cinéma François Truffaut Salle Jules FERRY Lauzun mercredi 24 septembre 2025.

Soirée cinéma François Truffaut

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

L’association Lauzun Ateliers création et découverte vous propose la projection de 2 films de François Truffaut Antoine et Colette / Baisers volés. Le film sera diffusé en français avec les sous-titres en anglais. Un moment à partager sans modération ! Buvette sur place. Réservation en ligne.

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lauzunateliers@gmail.com

English : Soirée cinéma François Truffaut

The Lauzun Ateliers création et découverte association invites you to a screening of 2 films by François Truffaut Antoine et Colette / Baisers volés. The film will be shown in French with English subtitles. A moment to share without moderation! Refreshments on site. Online booking.

German : Soirée cinéma François Truffaut

Der Verein Lauzun Ateliers création et découverte schlägt Ihnen die Vorführung von 2 Filmen von François Truffaut vor Antoine et Colette / Baisers volés. Der Film wird in Französisch mit englischen Untertiteln gezeigt. Ein Moment, den Sie ohne Mäßigung teilen können! Erfrischungsgetränke vor Ort. Online-Reservierung.

Italiano :

L’associazione Lauzun Ateliers création et découverte proietterà 2 film di François Truffaut Antoine et Colette / Baisers volés. I film saranno proiettati in francese con sottotitoli in inglese. Un’esperienza da condividere senza moderazione! Rinfresco in loco. Prenota online.

Espanol : Soirée cinéma François Truffaut

La asociación Lauzun Ateliers création et découverte proyectará 2 películas de François Truffaut Antoine et Colette / Baisers volés. La película se proyectará en francés con subtítulos en inglés. Una experiencia para compartir sin moderación Refrescos in situ. Reservas en línea.

