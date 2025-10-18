Soirée cinéma Hôtel Transylvanie Durningen

Soirée cinéma Hôtel Transylvanie Durningen samedi 18 octobre 2025.

Soirée cinéma Hôtel Transylvanie

1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Projection du film « Hôtel Transylvanie » de Genndy Tartakovsky Dracula dirige un somptueux hôtel où les monstres et leurs familles, traumatisés par le monde moderne, peuvent enfin passer du bon temps sans être embêtés par les humains. Tout se gâte lorsqu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis, la fille de Dracula…

Ouverture de la salle à 19h00 (début du film à 19h30),

Bar et petite restauration avant et après la projection du film. .

+33 6 52 92 16 68 foyerrural.durningen@laposte.net

