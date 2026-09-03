Informations pratiques

Durningen

Soirée cinéma : Insaisissables

1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Projection du film « Insaisissables » de Louis Leterrier.

Ouverture de la salle à 19h00 – Début du film à 19h30

Bar et petite restauration de 19h00 à 19h30 et à l’issue de la projection du film. .

1 place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 92 16 68 foyerrural.durningen@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée cinéma : Insaisissables Durningen a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg