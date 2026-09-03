Soirée cinéma : Insaisissables Durningen
vendredi 23 octobre 2026 · Durningen
Informations pratiques
Durningen
Soirée cinéma : Insaisissables
1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Projection du film « Insaisissables » de Louis Leterrier.
Ouverture de la salle à 19h00 – Début du film à 19h30
Bar et petite restauration de 19h00 à 19h30 et à l’issue de la projection du film. .
1 place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 92 16 68 foyerrural.durningen@laposte.net
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English :
L’événement Soirée cinéma : Insaisissables Durningen a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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