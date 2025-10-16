Soirée Cinéma italien rue du Parc Chamilly Fontaines

Salle St Hilaire Fontaines

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

L’association de jumelage Fontaines-Echanges présente une soirée cinéma italien

– Court métrage de Louis Salvatore Bellanti Camille Claudel, « la dernière valse ». Dans la tête de Camille Claudel, ses rapports avec Rodin, son internement… En version française, sous-titrée en italien.

– Film de Leonardo D’Agostini « Il campione / Le défi du champion » avec Stefano Accorsi.

Une comédie italienne autour du monde du sport inspirée par le joueur « Mario Balotelli » qui décrit les difficultés d’intégration d’une jeune et argentée star du foot. Une rencontre enthousiasmante entre deux êtres différents qui finiront par s’estimer et s’aider. En version originale, sous-titrée en français.

– Une exposition de photos en noir et blanc de Patrick Morin présentera une quinzaine de clichés d’acteurs italiens ayant fréquenté les studios de Cinecitta à Rome entre 1960 et 1980. .

rue du Parc Chamilly Salle St Hilaire Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 78 55 05 patriziog@sfr.fr

