Soirée cinéma Je verrai toujours vos visages, Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée cinéma Je verrai toujours vos visages

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Film français de Jeanna Herry (2023). Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).

Tarifs adhésion association

+ de 18 ans 30€

– de 18 ans 20€

– de 14 ans Gratuit .

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net

English :

French film by Jeanna Herry (2023). Since 2014, Restorative Justice in France has offered victims and perpetrators of crime the chance to dialogue in secure settings, supervised by professionals and volunteers like Judith, Fanny or Michel.

