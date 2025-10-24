Soirée cinéma L’Amour ouf

Durningen

Samedi 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

2026-01-31

Projection du film L’Amour ouf de Gilles Lellouche Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traine. Et puis leurs destins se croisent et c’est l’amour fou. La vie s’efforcera de les séparer mais rien n’y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur…

Ouverture de la salle à 19h00 Début du film à 19h30 (durée du film : 2h40)

Bar et petite restauration de 19h00 à 19h30, puis à l’issue de la projection du film. .

1 place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 92 16 68 foyerrural.durningen@laposte.net

