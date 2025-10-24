Soirée cinéma Le Chêne

1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Projection du film Le Chêne de Michel Seydoux Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Ouverture de la salle à 19h00 Début du film à 19h30 (durée du film : 1h20)

Bar et petite restauration de 19h00 à 19h30, puis à l’issue de la projection du film. .

1 place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 92 16 68 foyerrural.durningen@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée cinéma Le Chêne Durningen a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg