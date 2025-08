Soirée cinéma le Robot sauvage SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Soirée cinéma le Robot sauvage SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 3 octobre 2025.

Soirée cinéma le Robot sauvage SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Assistez à une soirée cinéma le Robot sauvage, un film drôle et émouvant pour toute la famille à la Tête Haute le vendredi 7 février !

Début du film à 20h

Entrée libre

Food truck sur place .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

Join us at La Tête Haute on Friday, February 7 for an evening of cinema with the Robot sauvage, a funny and moving film for the whole family!

German :

Besuchen Sie am Freitag, den 7. Februar, einen Filmabend mit dem wilden Roboter, einem lustigen und bewegenden Film für die ganze Familie in La Tête Haute!

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di cinema a La Tête Haute venerdì 7 febbraio per Robot sauvage, un film divertente e commovente per tutta la famiglia!

Espanol :

Acompáñenos en una velada de cine en La Tête Haute el viernes 7 de febrero para ver Robot sauvage, ¡una película divertida y conmovedora para toda la familia!

