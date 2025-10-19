Soirée cinéma L’Escudière de Michel Luchesini Rue du Temple Mouriès

Dimanche 19 octobre 2025 de 17h à 20h.

Deux séances 17h ou 18h30. Rue du Temple Centre Culturel Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Profitez d’une soirée cinéma avec la projection du film L’Escudière au Centre Culturel de Mouriès, dimanche 19 octobre à 17h ou 18h30 !

Les Films de l’Oliveraie et Michel Luchesini, en collaboration avec le Comité des Fêtes de Mouriès, vous proposent la projection du film L’Escudière, la source des miracles d’après la nouvelle de Michel Luchesini.



Une belle histoire se déroulant dans les collines de Mouriès, Aureille, Lamanon et Eyguières.

Une récit touchant mettant en lumière la belle garrigue des Alpilles.



En présence des comédiens et du réalisateur aureillois, Michel Luchesini

Deux séances au choix 17h ou 18h30

Tombola .

Rue du Temple Centre Culturel Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 43 06 40 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

Enjoy a movie night with a screening of the film ‘L’Escudière’ at the Mouriès Cultural Centre on Sunday, 19 October at 5 p.m. or 6.30 p.m.!

German :

Genießen Sie einen Kinoabend mit der Vorführung des Films „L’Escudière” im Kulturzentrum von Mouriès am Sonntag, den 19. Oktober, um 17 Uhr oder 18:30 Uhr!

Italiano :

Godetevi una serata di cinema con la proiezione del film L’Escudière al Centre Culturel de Mouriès, domenica 19 ottobre alle 17 o alle 18.30!

Espanol :

Disfrute de una tarde de cine con la proyección de la película L’Escudière en el Centre Culturel de Mouriès, el domingo 19 de octubre a las 17.00 o 18.30 h

