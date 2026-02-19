Soirée cinéma

Salle des fêtes Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’USEP de Saint-cyprien vous propose deux films le vendredi 27 février à la salle polyvalente de Saint-Cyprien.

À 18h Zootopie 2

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…

À 20h30 Chasse gardée 2

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Tarif 6 € .

Salle des fêtes Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Cyprien USEP will be showing two films on Friday February 27 at the Salle polyvalente in Saint-Cyprien.

L’événement Soirée cinéma Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)