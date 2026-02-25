Soirée cinéma Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde

Soirée cinéma

Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

+1€ d’adhésion au Club des 400 Coups

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée cinéma dans la salle Parias Frères sur le port.

.

Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 75 10 clubdes400coups@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Movie night at the Parias Frères theater on the port.

L’événement Soirée cinéma Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-25 par Royan Atlantique