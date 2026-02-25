Soirée cinéma Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde
Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
+1€ d’adhésion au Club des 400 Coups
Début : 2026-03-28 17:00:00
Soirée cinéma dans la salle Parias Frères sur le port.
Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 75 10 clubdes400coups@gmail.com
English :
Movie night at the Parias Frères theater on the port.
