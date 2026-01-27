SOIREE CINEMA Nasbinals

SOIREE CINEMA

D987 Nasbinals Lozère

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

2026-02-13

Soirée cinéma diffusion du film La femme de Ménange Rendez-vous à 20h30 à la Maison Charrier.

Organisé par le foyer rural de Nasbinals .

D987 Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 89 89 54 42

