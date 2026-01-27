SOIREE CINEMA Nasbinals

SOIREE CINEMA Nasbinals vendredi 13 février 2026.

D987 Nasbinals Lozère

Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 23:00:00

2026-02-13

Soirée cinéma diffusion du film La femme de Ménange Rendez-vous à 20h30 à la Maison Charrier.
Organisé par le foyer rural de Nasbinals.

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie 

