SOIREE CINEMA Nasbinals vendredi 13 février 2026.
D987 Nasbinals Lozère
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 23:00:00
2026-02-13
Soirée cinéma diffusion du film La femme de Ménange Rendez-vous à 20h30 à la Maison Charrier.
Organisé par le foyer rural de Nasbinals .
D987 Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 89 89 54 42
