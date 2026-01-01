Soirée cinéma Salle des fêtes Neuvy-sur-Loire

Soirée cinéma

Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-27 18:00:00

fin : 2026-01-27 22:30:00

2026-01-27

Deux séances de cinéma vous sont proposées par Sceni Qua Non, à la salle des fêtes. A 18h15 Zootopie 2 et à 20h30 Chasse gardée 2 . .

Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33

