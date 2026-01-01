Soirée cinéma Salle des fêtes Neuvy-sur-Loire
Soirée cinéma Salle des fêtes Neuvy-sur-Loire mardi 27 janvier 2026.
Soirée cinéma
Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 18:00:00
fin : 2026-01-27 22:30:00
Date(s) :
2026-01-27
Deux séances de cinéma vous sont proposées par Sceni Qua Non, à la salle des fêtes. A 18h15 Zootopie 2 et à 20h30 Chasse gardée 2 . .
Salle des fêtes Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée cinéma
L’événement Soirée cinéma Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire