Soirée cinéma Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac

Soirée cinéma

Putanges-Pont-Ecrépin 37 rue du Docteur Prodhomme Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Au programme projection du documentaire Le village qui voulait replanter des arbres , suivie d’échanges autour du projet participatif Aux haies citoyennes citoyens animés par l’équipe du CPIE .

Putanges-Pont-Ecrépin 37 rue du Docteur Prodhomme Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 7 43 40 16 95

English : Soirée cinéma

L’événement Soirée cinéma Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2025-12-10 par OT DU PAYS DE PUTANGES