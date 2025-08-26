SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES ELIO Mauguio

SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES ELIO

Mauguio Hérault

Profitez d’une séance de cinéma en plein air à Mauguio, sous les étoiles !

Ce soir le film ELIO.

Genre Aventure, Animation, Comédie, Famille, Science Fiction

De Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

Avec Nathan Dupont, Yonas Kibreab, Zita Hanrot

Durée 1h 39min

21h30 au Parc Paysager Mauguio

Tarif unique 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Enjoy an open-air cinema session in Mauguio, under the stars!

German :

Genießen Sie eine Open-Air-Kinovorstellung in Mauguio unter dem Sternenhimmel!

Italiano :

Godetevi una sessione di cinema all’aperto a Mauguio, sotto le stelle!

Espanol :

Disfrute de una sesión de cine al aire libre en Mauguio, ¡bajo las estrellas!

