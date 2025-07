SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LA VENUE DE L’AVENIR Mauguio

SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LA VENUE DE L’AVENIR Mauguio mardi 5 août 2025.

SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LA VENUE DE L’AVENIR

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Profitez d’une séance de cinéma en plein air à Mauguio, sous les étoiles !

Ce soir le film La venue de l’avenir .

Réalisateur Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg

Genre Action, Espionnage, Thriller

Durée 2h49

21h30 au Parc Paysager Mauguio

Tarif unique 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Enjoy an open-air cinema session in Mauguio, under the stars!

German :

Genießen Sie eine Open-Air-Kinovorstellung in Mauguio unter dem Sternenhimmel!

Italiano :

Godetevi una sessione di cinema all’aperto a Mauguio, sotto le stelle!

Espanol :

Disfrute de una sesión de cine al aire libre en Mauguio, ¡bajo las estrellas!

L’événement SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LA VENUE DE L’AVENIR Mauguio a été mis à jour le 2025-07-26 par 34 OT MAUGUIO-CARNON