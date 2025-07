SOIRÉE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING Mauguio

Mauguio Hérault

2025-07-29

Profitez d’une séance de cinéma en plein air à Mauguio, sous les étoiles !

Ce soir le film Mission Impossible The final reckoning .

Réalisateur Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg

Genre Action, Espionnage, Thriller

Durée 2h49

22h au Parc Paysager Mauguio

Tarif unique 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Enjoy an open-air cinema session in Mauguio, under the stars!

German :

Genießen Sie eine Open-Air-Kinovorstellung in Mauguio unter dem Sternenhimmel!

Italiano :

Godetevi una sessione di cinema all’aperto a Mauguio, sotto le stelle!

Espanol :

Disfrute de una sesión de cine al aire libre en Mauguio, ¡bajo las estrellas!

