Soirée cinéma spéciale Saint-Valentin Château-Renard

Soirée cinéma spéciale Saint-Valentin

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Diffusion du film Amour Apocalypse , Grand prix du festival du film romantique de Cabourg 2025, et redécouvez Quand Harry rencontre Sally , en copie restaurée l’une des comédies phare des années 80 qui a gardé tout son charme et son humour, réalisée par Rob Reiner, récemment disparu.

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Screening of Amour Apocalypse , Grand Prize winner at the Cabourg Romantic Film Festival 2025, and rediscover Quand Harry rencontre Sally (When Harry met Sally), a restored copy of one of the leading comedies of the 80s that has retained all its charm and humor, directed by the recently deceased Rob Reiner.

