Soirée cinéma Tout de suite maintenant, Cloyes-les-Trois-Rivières

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Film français de Pascal Bonitzer (2016). Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose encore.

L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).

Tarifs adhésion association

+ de 18 ans 30€

– de 18 ans 20€

– de 14 ans Gratuit .

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net

English :

French film by Pascal Bonitzer (2016). Nora Sator, a dynamic young woman in her thirties, is starting her career in high finance. When she learns that her boss and his wife dated her father when they were young, she discovers that a mysterious rivalry still exists between them.

