Soirée cinéma Quai Rossignol Vic-en-Bigorre

Soirée cinéma

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Les médiathèques sont le premier lieu d’accès à la culture. Elles proposent une offre documentaire variée (livres, bandes dessinées, CD, ressources numériques…) mais aussi des animations culturelles pour tous (expositions, ateliers, temps de lectures…).

Cette fois-ci, la médiathèque vous propose de découvrir un film primé aux Oscars.

Après la projection, un temps d’échange convivial vous permettra de mieux comprendre le film, de donner votre avis, votre ressenti et d’en discuter.

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Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

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English :

Media libraries are the first point of access to culture. They offer a wide range of documents (books, comics, CDs, digital resources, etc.), as well as cultural events for all (exhibitions, workshops, readings, etc.).

This time, the media library invites you to discover an Oscar-winning film.

After the screening, there will be time for a friendly discussion to help you better understand the film, and to share your opinions and feelings.

L’événement Soirée cinéma Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65