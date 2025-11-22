Soirée cinéma Winter Break Durningen

Soirée cinéma Winter Break Durningen samedi 22 novembre 2025.

Soirée cinéma Winter Break

1 place de la Mairie Durningen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

Projection du film « Winter Break » de Alexander Payne M. Hunham est professeur d’histoire ancienne dans un prestigieux lycée d’enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n’est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, M. Hunham est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n’en restera bientôt qu’un Angus, un élève de 1ere aussi doué qu’insubordonné. Trop récemment endeuillée par la mort de son fils au Vietnam, Mary, la cuisinière de l’établissement, vient compléter ce trio improbable.

Ouverture de la salle à 19h00 (début du film à 19h30)

Bar et petite restauration avant et après la projection du film. .

1 place de la Mairie Durningen 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 92 16 68 foyerrural.durningen@laposte.net

