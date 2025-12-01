Soirée CinéSaire Le Guépard Cinéma le Richelieu Réville

Soirée CinéSaire Le Guépard

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Début : 2025-12-29 20:00:00

fin : 2025-12-29 23:00:00

2025-12-29

Pour rendre hommage à Claudia Cardinale décédée en septembre de cette année, CinéSaire a choisi de vous présenter lundi 29 décembre à 20h au cinéma Le Richelieu, Réville

LE GUÉPARD DE LUCHINO VISCONTI.

Chef d’œuvre d’une splendeur inaltérable.

Palme d’Or au Festival de Cannes en 1963.

Claudia Cardinale, jeune femme au charme insolent, incarne avec grâce, intelligence et une intensité dramatique, l’avenir, dans un monde aristocratique en déclin.

Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la projection. .

+33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

English : Soirée CinéSaire Le Guépard

