Soirée CinéSaire projection du film le Salon de musique Cinéma le Richelieu Réville

Soirée CinéSaire projection du film le Salon de musique

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13 23:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Projection du film de Statyajit Ray le Salon de Musique.

En présence de Jean-Claude Lemenuel Musicien et ethnomisicologue.

Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la projection. .

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée CinéSaire projection du film le Salon de musique Réville a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Cotentin Le Val de Saire