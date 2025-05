Soirée CinéSaire Une histoire vraie de David Lynch – Cinéma Le Richelieu Réville, 23 mai 2025 20:30, Réville.

Soirée CinéSaire Une histoire vraie de David Lynch Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville Manche

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 22:30:00

2025-05-23

Film réalisé par David Lynch, sorti en 1999.

Alvin Straight, âgé de 73 ans, mal-voyant, marchant avec des béquilles et sans permis de conduire vit avec sa fille Rose dans une petite ville de l’Iowa. Lorsqu’il apprend que son frère Lyle a été victime d’une attaque, le vieil homme décide de renouer avec lui, après dix ans de silence. Il va devoir effectuer plusieurs centaines de kilomètres sur sa tondeuse à gazon…

Le rythme paisible du film offre l’occasion d’une observation patiente, tranquille du monde extérieur le bruissement de l’air dans les arbres, les couleurs changeantes du ciel, le moissonnage des champs de maïs, les teintes automnales des arbres, les couchers de soleil…

Ce film, par ce qu’il offre à voir et à ressentir, est projeté dans le cadre de l’évènement de la « Fête de la nature ».

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle

Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

English : Soirée CinéSaire Une histoire vraie de David Lynch

Film directed by David Lynch, released in 1999.

Alvin Straight, 73, visually impaired, on crutches and without a driver’s license, lives with his daughter Rose in a small Iowa town. When he learns that his brother Lyle has suffered a stroke, the old man decides to reconnect with him after ten years of silence. He has to travel several hundred miles on his lawnmower…

The film’s peaceful pace provides an opportunity for patient, quiet observation of the outside world: the rustling of the air in the trees, the changing colors of the sky, the harvesting of the cornfields, the autumnal hues of the trees, the sunsets…

This film, because of what it offers to see and feel, is being screened as part of the « Fête de la nature » event.

German :

Film unter der Regie von David Lynch, erschienen 1999.

Alvin Straight ist 73 Jahre alt, sehbehindert, geht an Krücken und hat keinen Führerschein. Er lebt mit seiner Tochter Rose in einer Kleinstadt in Iowa. Als er erfährt, dass sein Bruder Lyle einen Schlaganfall erlitten hat, beschließt der alte Mann, nach zehn Jahren des Schweigens wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Dabei muss er mehrere hundert Kilometer auf seinem Rasenmäher zurücklegen…

Der ruhige Rhythmus des Films bietet die Gelegenheit für eine geduldige, ruhige Beobachtung der Außenwelt: das Rauschen der Luft in den Bäumen, die wechselnden Farben des Himmels, die Ernte der Maisfelder, die herbstlichen Farbtöne der Bäume, die Sonnenuntergänge…

Dieser Film wird aufgrund dessen, was er zu sehen und zu fühlen bietet, im Rahmen der Veranstaltung « Fête de la nature » gezeigt.

Italiano :

Film diretto da David Lynch, uscito nel 1999.

Alvin Straight, 73 anni, ipovedente, con le stampelle e senza patente, vive con la figlia Rose in una piccola città dell’Iowa. Quando viene a sapere che suo fratello Lyle è stato colpito da un ictus, l’anziano decide di riallacciare i rapporti con lui dopo dieci anni di silenzio. Deve percorrere diverse centinaia di chilometri con il suo tosaerba…

Il ritmo pacato del film offre l’opportunità di osservare con pazienza e tranquillità il mondo esterno: il fruscio dell’aria tra gli alberi, i colori mutevoli del cielo, il raccolto dei campi di grano, le tinte autunnali degli alberi, i tramonti…

Questo film viene proiettato nell’ambito della manifestazione « Fête de la nature ».

Espanol :

Película dirigida por David Lynch, estrenada en 1999.

Alvin Straight, de 73 años, discapacitado visual, con muletas y sin carné de conducir, vive con su hija Rose en un pequeño pueblo de Iowa. Cuando se entera de que su hermano Lyle ha sufrido un derrame cerebral, el anciano decide reencontrarse con él tras diez años de silencio. Tiene que recorrer varios cientos de kilómetros en su cortacésped…

El ritmo apacible de la película ofrece la oportunidad de observar paciente y tranquilamente el mundo exterior: el susurro del aire en los árboles, los colores cambiantes del cielo, la siega de los maizales, las tonalidades otoñales de los árboles, las puestas de sol…

Esta película se proyecta en el marco de la Fiesta de la Naturaleza.

