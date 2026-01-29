SOIRÉE CINÉVALLÉE FOYER DE LA MAIRIE Juzet-de-Luchon

SOIRÉE CINÉVALLÉE

FOYER DE LA MAIRIE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Projection de Les Dix Commandements de Cecil B. De Mille.

Adhésion annuelle à l’association 8 €.

L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

FOYER DE LA MAIRIE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cinevallee@orange.fr

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English :

Screening of Cecil B. De Mille’s The Ten Commandments .

Annual membership: 8 ?.

L’événement SOIRÉE CINÉVALLÉE Juzet-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE