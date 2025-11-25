Soirée citoyenne pour dire non aux violences faites aux femmes Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15ème Paris

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15ᵉ ouvre ses portes pour une soirée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Au programme : ateliers d’arts martiaux, théâtre, slam et expositions pour sensibiliser, partager et agir collectivement.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15ᵉ réaffirme son engagement contre les violences faites aux femmes à travers des ateliers d’arts martiaux, de théâtre, de slam, ainsi que des expositions.

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h30 à 21h30

gratuit

Inscription via mail : maison.asso.15@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-25T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T18:30:00+02:00_2025-11-25T21:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15ème 22, rue de la Saïda 75015 Paris

+33145303131 Maison.asso.15@paris.fr https://www.facebook.com/MVAC15e https://www.facebook.com/MVAC15e