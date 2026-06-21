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Soirée citrouille Azay-le-Brûlé

vendredi 2 octobre 2026 · Azay-le-Brûlé

Soirée citrouille Azay-le-Brûlé

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Foyer rural
Ville
79400 Azay-le-Brûlé
Département
Deux-Sèvres
Tarif
5 5 5

Azay-le-Brûlé

Soirée citrouille

Foyer rural Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :
2026-10-02

Pour préparer Halloween, venez creuser votre citrouille !
Et faire une préparation avec la chair et les graines, à déguster ensemble.

Citrouilles fournies : 5 € par citrouille

Foyer rural (Cerzeau)   .

Foyer rural Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42  coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : Soirée citrouille

L’événement Soirée citrouille Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre

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