Informations pratiques

Azay-le-Brûlé

Soirée citrouille

Foyer rural Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Pour préparer Halloween, venez creuser votre citrouille !

Et faire une préparation avec la chair et les graines, à déguster ensemble.

Citrouilles fournies : 5 € par citrouille

Foyer rural (Cerzeau) .

Foyer rural Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : Soirée citrouille

L’événement Soirée citrouille Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre