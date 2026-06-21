Soirée citrouille Azay-le-Brûlé
vendredi 2 octobre 2026 · Azay-le-Brûlé
Informations pratiques
Azay-le-Brûlé
Soirée citrouille
Foyer rural Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 21:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Pour préparer Halloween, venez creuser votre citrouille !
Et faire une préparation avec la chair et les graines, à déguster ensemble.
Citrouilles fournies : 5 € par citrouille
Foyer rural (Cerzeau) .
Foyer rural Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com
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English : Soirée citrouille
L’événement Soirée citrouille Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre
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