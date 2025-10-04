Soirée Claire La Californie Toucy

Soirée Claire La Californie Toucy samedi 4 octobre 2025.

Soirée Claire

La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy Yonne

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Le label Eaux Sombres présente leur premier événement Soirée Claire #1

Samedi 4 octobre 17h 22h La Californie Toucy

Concerts

ReBis improvisations electro-organiques

Anatole Elichégaray guitare flamenca

David Michelet guitare flamenca

AUDOYNAUD chanson expérimentale

Voznyuk & Wysocki cymbalum amplifié et clavecin

Arts visuels

Charlotte Audoynaud photographe

Laureline Lê artiste plasticienne

Alessia Travaglini illustratrice

Bar et restauration sur place

Eaux Sombres est un label qui a pour vocation de produire et diffuser des musiques libres et expérimentales en Puisaye, dans l’Yonne.

C’est un projet ancré sur un territoire, qui s’invente par les rencontres, les affinités humaines et musicales. Au centre de cette aventure se trouve le studio Sainte-Reine à Villiers-Saint-Benoît où sont composés et enregistrés la plupart des titres. .

La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 74 68 production@eauxsombres.com

