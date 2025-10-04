Soirée Claire La Californie Toucy
Soirée Claire La Californie Toucy samedi 4 octobre 2025.
Soirée Claire
La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy Yonne
Début : 2025-10-04 17:00:00
fin : 2025-10-04 22:00:00
2025-10-04
Le label Eaux Sombres présente leur premier événement Soirée Claire #1
Samedi 4 octobre 17h 22h La Californie Toucy
Concerts
ReBis improvisations electro-organiques
Anatole Elichégaray guitare flamenca
David Michelet guitare flamenca
AUDOYNAUD chanson expérimentale
Voznyuk & Wysocki cymbalum amplifié et clavecin
Arts visuels
Charlotte Audoynaud photographe
Laureline Lê artiste plasticienne
Alessia Travaglini illustratrice
Bar et restauration sur place
******
Eaux Sombres est un label qui a pour vocation de produire et diffuser des musiques libres et expérimentales en Puisaye, dans l’Yonne.
C’est un projet ancré sur un territoire, qui s’invente par les rencontres, les affinités humaines et musicales. Au centre de cette aventure se trouve le studio Sainte-Reine à Villiers-Saint-Benoît où sont composés et enregistrés la plupart des titres. .
La Californie 19 Chemin de Ronde Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 74 68 production@eauxsombres.com
