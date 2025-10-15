Soirée Claudio Pazienza Tours

Pour ouvrir sa nouvelle saison de projections, Sans Canal Fixe vous propose une soirée en compagnie d’un cinéaste incontournable dans le cinéma documentaire, dont l’œuvre inventive et sans pareille est une véritable quête de soi philosophique pleine d’auto-dérision.

Au programme

L’Argent raconté aux enfants et à leurs parents

Un film de Claudio Pazienza | Belgique, France | 2002 | 53’

Participation libre

Projection suivie d’un pot offert .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

To open its new season of screenings, Sans Canal Fixe invites you to an evening in the company of a leading documentary filmmaker, whose inventive, unparalleled work is a philosophical, self-deprecating quest.

German :

Zum Auftakt der neuen Filmsaison lädt Sans Canal Fixe Sie zu einem Abend mit einem Filmemacher ein, der im Dokumentarfilm nicht fehlen darf. Sein erfinderisches und unvergleichliches Werk ist eine philosophische Selbstfindung voller Selbstironie.

Italiano :

Per inaugurare la sua nuova stagione di proiezioni, Sans Canal Fixe vi invita a una serata in compagnia di un documentarista di primo piano, la cui opera inventiva e ineguagliabile è una ricerca filosofica di sé, piena di autoironia.

Espanol :

Para inaugurar su nueva temporada de proyecciones, Sans Canal Fixe le invita a una velada en compañía de un destacado documentalista, cuya inventiva y obra sin parangón es una búsqueda filosófica de sí mismo, llena de autoburla.

