Assier

Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier

80, impasse du verger Assier Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les bénévoles du Caf’causse vous invitent à célébrer ensemble la clôture de la saison de votre café associatif.

Les bénévoles du Caf’causse vous invitent à célébrer ensemble la clôture de la saison de votre café associatif.

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80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr

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English :

The volunteers at Caf?causse invite you to join them in celebrating the closing of your café associatif’s season.

L’événement Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac