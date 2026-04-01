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Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier

Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier

Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier samedi 25 avril 2026.

Adresse : 80, impasse du verger

Ville : 46320 Assier

Département : Lot

Début : 2026-04-25T19:00:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Participation libre

Assier

Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier

80, impasse du verger Assier Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Les bénévoles du Caf’causse vous invitent à célébrer ensemble la clôture de la saison de votre café associatif.

Les bénévoles du Caf’causse vous invitent à célébrer ensemble la clôture de la saison de votre café associatif.

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80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65  cafcausse@reissa.fr

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English :

The volunteers at Caf?causse invite you to join them in celebrating the closing of your café associatif’s season.

L’événement Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac

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