Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier
Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier samedi 25 avril 2026.
Assier
Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier
80, impasse du verger Assier Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Les bénévoles du Caf’causse vous invitent à célébrer ensemble la clôture de la saison de votre café associatif.
Les bénévoles du Caf’causse vous invitent à célébrer ensemble la clôture de la saison de votre café associatif.
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80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 51 88 13 65 cafcausse@reissa.fr
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English :
The volunteers at Caf?causse invite you to join them in celebrating the closing of your café associatif’s season.
L’événement Soirée clôture au Caf’Causse d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac
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