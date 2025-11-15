Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée clôture Concert Tulle samedi 15 novembre 2025.

Soirée clôture Concert musiciens Alexis Clément, Frédéric Lafayette, Jo Wedin, Arthur Alizard
Première partie avec le chœur Eric-Eric.
Entrée au chapeau.   .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 56 08 

L’événement Soirée clôture Concert Tulle a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze