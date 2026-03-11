Soirée clôture de saison avec Mina Camping Le Lieu Saint-Jory-de-Chalais

Soirée clôture de saison avec Mina

Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais Dordogne

Tarif :

Date :

Début : 2026-08-21

Soirée de folie, une artiste qui déménage et va mettre une ambiance solaire

Camping Le Lieu 1 Chemin de Maison Neuve Saint-Jory-de-Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 28 26 01

English : Soirée clôture de saison avec Mina

An evening of madness, an artist who moves and will put a solar atmosphere

