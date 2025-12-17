Soirée club de Jazz Saint-Avit-Sénieur
Soirée club de Jazz Saint-Avit-Sénieur dimanche 28 décembre 2025.
Soirée club de Jazz
Au Studio du Roc Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
2025-12-28
La compagnie Estival vous invite pour son concert Soirée Club de Jazz au studio du Roc
Entrée 20€ avec une boisson
Gratuit pour les mineurs
Uniquement sur réservation jusqu’au 27 inclus
Renseignements au 06 77 24 55 58 .
Au Studio du Roc Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 24 55 58 compagniestival@orange.fr
